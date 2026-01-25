AKTUELNO

Beograd

ZLATNA SREĆA: U Beogradu građani uz zastave i sirene slavili uspeh vaterpolista Srbije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

U centru Beograda građani su uz zastave i sirene u automobilima slavili pobedu vaterpolo reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu.

Brojni građani nosili su zastavu Srbije i sirenama automobila, vozeći se ulicama prestonice, pozdravili pobedu srpskih vaterpolista nad Mađarskom.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu evropskog šampiona, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu EP pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dušan Mandić, koji je postigao četiri gola, dok se Nikola Lukić dva puta upisao u listu strelaca. Po jedan pogodak su dali Vasilije Martinović, Nemanja Vico, Đorđe Lazić i Radomir Drašović.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Srbija je na duelu protiv Mađarske igrala bez Miloša Ćuka, koji je zbog virusa propustio finale EP. Na golu Srbije briljirao je Milan Glušac, koji je imao 11 odbrana.

Zvanično osiguranje Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce u Beogradu je UNIQA osiguranje.

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Ulica

#Zastava

#sirene

#slavlje

