'Za disciplinu, snagu i borbu do poslednjeg zvižduka' Kula Beograd zasijala u čast zlatnih 'delfina' (VIDEO)

Kula Beograd, najviša zgrada u Srbiji i regionu zasijala je u čast srpskih vaterpolista, koji su osvojili evropsko zlato.

- Za disciplinu, snagu i borbu do poslednjeg zvižduka. Kula Beograd večeras svetli u čast naših „delfina“ i velikog uspeha koji je Srbija ponovo upisala u evropsku sportsku istoriju - navodi se u opisu videa na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Autor: Marija Radić