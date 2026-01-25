AKTUELNO

Beograd

'Za disciplinu, snagu i borbu do poslednjeg zvižduka' Kula Beograd zasijala u čast zlatnih 'delfina' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/belgradewaterfront ||

Kula Beograd, najviša zgrada u Srbiji i regionu zasijala je u čast srpskih vaterpolista, koji su osvojili evropsko zlato.

- Za disciplinu, snagu i borbu do poslednjeg zvižduka. Kula Beograd večeras svetli u čast naših „delfina“ i velikog uspeha koji je Srbija ponovo upisala u evropsku sportsku istoriju - navodi se u opisu videa na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

pročitajte još

ZLATNA SREĆA: U Beogradu građani uz zastave i sirene slavili uspeh vaterpolista Srbije

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Delfini

#Srbija

#kula beograd

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Beograd

KULA BEOGRAD ZASIJALA U BOJAMA TROBOJKE! Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)

Ostali sportovi

Kula Beograd zasijala u čast srpskih šampiona: 'Čestitamo, paraolimpijci'

Beograd

KULA BEOGRAD ZASIJALA U ČAST JOVANA DUČIĆA: Jedan od najznačanijih pesnika srpskog modernizma rođen je na današnji dan (VIDEO)

Beograd

Kula Beograd u bojama zastave Srbije, Nemačke i Evropske unije u čast dolaska Olafa Šolca (VIDEO)

Fudbal

Sa Kule Beograd poslata MOĆNA PORUKA ORLOVIMA: Osvanula animacija trobojke, grba reprezentacije i OVE REČI u znak podrške srpskim fudbalerima (FOTO+VI

Društvo

Kula Beograd zasijala u Njegoševu čast