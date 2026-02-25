AKTUELNO

Beograd

DVE ŽENE POVREĐENE U DVE NESREĆE: Ekipe Hitne pomoći imale 125 intervencija

Protekla noć u Beogradu bila je relativno mirna, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi kod Zemunske gimnazije jedna ženska osoba starosti 39 godina lakše je povređena i prevezena u Urgentni centar.

Na uglu ulica Jurija Gagarina i Ivana Ribara dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je lakše povređena jedna ženska osoba, starosti 24 godine, kojoj je ukazana pomoć na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći imale su prošle noći ukupno 125 intervencija, od čega je 20 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali plućni i srčani bolesnici, kao i psihijatrijski i onkološki pacijenti.

