'Dve devojčice izgubile se na Adi' Nastala drama, evo šta se stvarno dogodilo

Danas je na Adi bila organizovana potraga za devojčicom koja se, vozeći bicikl, izgubila.

Građani su pozvali i policiju koja je reagovala, ali, kako piše Telegraf.rs, nije morala da interveniše.

"Trenutno na Adi. Dve devojčice su se izgubile. Vatrogasci, policija su stigli upravo. Nadamo se uspešnoj potrazi", objava je koja je uznemirila Beograađane na društvenim mrežama.

Prethodna objava bila je da jedan tata već pola sata traži devojčicu s naočarima, koja ima 11 godina.

Srećom, devočica je ubrzo pronađena. Ono što se desilo je da je tati nestala iz vidokruga i nastala je panika.

Policija jeste pomogla, ali nije bilo nikakvih elemenata za intervenciju. Sve se dobro završilo.

To su, kako saznajemo, situacije koje se dnevno dešavaju na ovakvim mestima punim ljudi i rekreativaca.

Potrebno je samo malo više obazrivosti kada decu izvedete u šetnju.

Autor: Marija Radić