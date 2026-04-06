SJAJNA VEST ZA BEOGRAĐANE I TURISTE! Jedna usluga u gradu će sutra biti BESPLATNA: Ovo su svi detalji koje treba da znate

Turistička organizacija Beograda poziva građane na promotivnu turu razgledanja grada otvorenim autobusom "Beograd vaš domaćin" u utorak, 7. aprila, u 11 časova, sa stajališta za turističke autobuse na Trgu Nikole Pašića.

Razgledanje grada otvorenim autobusom je jedan od najatraktivnijih turističkih programa u našoj prestonici koji se realizuje od 2009. godine.

Kada su termini vožnje

U sezoni 2026. godine, turistima je ovo razgledanje grada na raspolaganju subotom i nedeljom u dva termina, u 11 i 13 časova. Uz pomoć audio-vodiča, posetioci mogu da na brojnim jezicima - engleskom, francuskom, italijanskom, ruskom, nemačkom, kineskom, turskom, grčkom i srpskom, čuju priču o istoriji i kulturi našeg grada prolazeći pored važnih lokacija i turističkih atrakcija.

Karte po ceni od 1.500 dinara za odrasle i 1.000 dinara za decu do 12 godina mogu se rezervisati u info centru TOB-a u Knez Mihailovoj 56, zatim kupiti na šalteru BS Tursa u Jurija Gagarina 12a, kao i u autobusu pre početka vožnje, objavljeno je na sajtu Grada Beograda.

Vožnja traje oko 70 minuta, a polazak je sa obeleženog stajališta za turističke autobuse na Trgu Nikole Pašića.

Zbog ograničenog broja mesta u autobusu, prijave za promotivnu turu su obavezne do ponedeljka, 6. aprila, saopšteno je iz Turističke organizacije Beograda.

Autor: D.Bošković