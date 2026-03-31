Od sutra počinje naplata putarine na obilaznici oko Beograda! Evo za koje vozače važi - Svi detalji koje treba da znate

Od srede, 1. aprila 2026. godine, na delu Obilaznice oko Beograda počinje naplata putarine za teretna vozila IV kategorije, i to isključivo putem TAG uređaja u okviru bezbarijernog sistema naplate, saopštili su "Putevi Srbije“.

Iz ovog javnog preduzeća navode da je za korišćenje sistema neophodna registracija TAG uređaja na platformi Toll4All na linku https://toll4all.com/obo/tag-registracija.

- Ukoliko ste već korisnik Toll4All TAG uređaja, registracijom koju ste već izvršili na sajtu toll4all.com, automatski vam je omogućeno plaćanje putarine na delu Obilaznice oko Beograda - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Ako posedujete pripejd TAG uređaj koji dopunjavate na prodajnim mesta ovlašćenih distributera ili postpejd TAG uređaj, potrebno je da isti registrujete na sajtu toll4all.com, pri čemu ćete putarinu na delu Obilaznice plaćati preko registrovane platne kartice, a ostale puteve pod naplatom plaćaćete na dosadašnji način.

Za one koji još nemaju TAG uređaj, iz "Puteva Srbije" podsećaju da se on može kupiti putem interneta ili na prodajnim mestima ovlašćenih distributera.

- Obavezna upotreba TAG uređaja za sva vozila IV kategorije - teretna vozila stupila je na snagu 1.januara 2026. godine shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara. Za sve detaljne informacije, dodatna pitanja, tehničku podršku, prevoznici se mogu obratiti Korisničkom centru "Putevi Srbije“.

