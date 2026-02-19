VAŽNO ZA SVE PREVOZNIKE: Od 1. aprila nova pravila na srpskim putevima – TAG postaje obavezan, uvodi se naplata na obilaznici!

Kamione i teška teretna vozila na srpskim putevima od 1. aprila čeka velika promena. Prema najavi "Puteva Srbije", upotreba TAG uređaja postaje obavezna za vozila IV kategorije, a naplata putarine se proširuje i na deonice koje su do sada bile besplatne.

Iako je ova odluka prvobitno planirana za početak godine, rok je pomeren za 1. april kako bi se prevoznici prilagodili novom sistemu. Cilj ove mere je povećanje protočnosti saobraćaja i smanjenje gužvi, jer klasične naplate na šalteru za kamione više neće biti.

"Free flow" sistem: Naplata bez zaustavljanja

Novi sistem podrazumeva tzv. "free flow" tehnologiju. To znači da se na putevima više neće graditi klasične naplatne rampe sa kabinama i ljudstvom, već će biti postavljeni specijalni portali sa senzorima.

"Sistem funkcioniše bez zaustavljanja. Vozila se automatski prepoznaju putem TAG uređaja, što značajno unapređuje bezbednost i efikasnost. Novi uređaji su potpuno kompatibilni sa postojećim ENP sistemom," navode iz "Puteva Srbije".

Putarina na obilaznici oko Beograda

Jedna od najznačajnijih novina je uvođenje naplate za teška teretna vozila na obilaznici oko Beograda. Kako je potvrdio Darko Savić iz "Puteva Srbije", ovo je prva faza širenja sistema naplate.

"Prva faza obuhvata delove auto-puteva koji do sada nisu bili pod naplatom, poput beogradske obilaznice. Nakon toga, sistem se širi na sve deonice od čeonih naplatnih stanica ka graničnim prelazima, a potom i na brze saobraćajnice," objasnio je Savić.

Prva brza saobraćajnica na kojoj će se uvesti ovaj sistem biće deonica od Male Krsne do Požarevca, čim radovi budu u potpunosti završeni.

Autor: Dalibor Stankov