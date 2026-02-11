AKTUELNO

Društvo

NOVA PRAVILA ZA NAPLATU PUTARINE: Od 1. aprila velika promena za ovu vrstu vozila

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će se od 1. aprila naplata putarine vršiti samo za teške kamione na obilaznici oko Beograda na nekih 39 kilometara.

- Od 1. aprila, prema odluci vlade, na snazi će biti pilot projekat koji će se odnositi samo na teške kamione - one sa preko četiri i više osovina, četvrte kategorije - rekla je ona.

Sofronijević je objasnila da je ovaj pilot projekat predviđen za obilaznicu oko Beograda, na nekih 39 kilometara.

Kako je navela, planirano je da se ova mera proširi i na delove auto-puteva koji do sada nisu bili pod naplatom, kao i na magistralne i regionalne puteve, jer se zna da oni najviše urušavaju i uništavaju puteve.

- Svaki dinar od putarine koji se dobije ide u održavanje puteva, a to znači sigurnije i bezbednije puteve za sve naše građane - rekla je ministarka.

Autor: S.M.

#Aleksandra Sofronijević

#Saobraćaj

#promena

#putarina

#vozila

POVEZANE VESTI

Društvo

ZVANIČNO! Od 1. aprila počinje naplata putarine na obilaznici oko Beograda: Prva na udaru OVA vozila

Društvo

VELIKI ODZIV GRAĐANA! Podneto gotovo 600.000 prijava za upis bespravno sagrađenih objekata: Evo do kada je krajnji rok za podnošenje

Politika

RADILA U NEKOLIKO MINISTARSTAVA! Evo ko je Aleksandra Sofronijević - Nova ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture!

Politika

Sofronijević: Svi državni putevi prvog reda prohodni i bezbedni za saobraćaj

Društvo

ISTORIJSKA NAVALA GRAĐANA! Stiglo više od 2 MILIONA prijava za 'Svoj na svome': Ministarka saopštila NAJNOVIJE VESTI - Rok se produžava, evo do kada!

Društvo

Vesić: Od danas kamionima zabranjeno preticanje na obilaznici oko Beograda i na još nekoliko deonica na auto-putevima u Srbiji