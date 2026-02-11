NOVA PRAVILA ZA NAPLATU PUTARINE: Od 1. aprila velika promena za ovu vrstu vozila

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će se od 1. aprila naplata putarine vršiti samo za teške kamione na obilaznici oko Beograda na nekih 39 kilometara.

- Od 1. aprila, prema odluci vlade, na snazi će biti pilot projekat koji će se odnositi samo na teške kamione - one sa preko četiri i više osovina, četvrte kategorije - rekla je ona.

Sofronijević je objasnila da je ovaj pilot projekat predviđen za obilaznicu oko Beograda, na nekih 39 kilometara.

Kako je navela, planirano je da se ova mera proširi i na delove auto-puteva koji do sada nisu bili pod naplatom, kao i na magistralne i regionalne puteve, jer se zna da oni najviše urušavaju i uništavaju puteve.

- Svaki dinar od putarine koji se dobije ide u održavanje puteva, a to znači sigurnije i bezbednije puteve za sve naše građane - rekla je ministarka.

Autor: S.M.