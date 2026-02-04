ISTORIJSKA NAVALA GRAĐANA! Stiglo više od 2 MILIONA prijava za 'Svoj na svome': Ministarka saopštila NAJNOVIJE VESTI - Rok se produžava, evo do kada!

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević saopštila je večeras vest koju je cela Srbija čekala!

Zbog nezapamćenog interesovanja građana za akciju "Svoj na svome", doneta je odluka da se rok za prijave produži.

Ministarka: Niko neće ostati neupisan!

S obzirom na to da je do 19 časova stiglo neverovatnih 2.026.310 prijava, ministarka Sofronijević je potvrdila da će građani dobiti dodatno vreme kako bi svi stigli da obezbede svoju imovinu.

"Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata biće produžen za tri dana. To znači da se prijave mogu podnositi sve do nedelje, 8. februara u ponoć", izjavila je ministarka Sofronijević.

Gde možete podneti prijavu po nalogu ministarstva?

Ministarka je podsetila da su svi kapaciteti podignuti na maksimum i da građani mogu podneti dokumentaciju na više načina:

Preko portala svojnasvome.gov.rs ili eUprave (onlajn 24h).

U uslužnim centrima lokalnih samouprava.

Na šalterima 547 pošta širom Srbije.

Ovaj ogroman odziv od preko dva miliona ljudi dokazuje da je država povukla pravi potez zakonom "Svoj na svome", a ministarka Sofronijević je poručila da je cilj da svaki građanin konačno reši status svog krova nad glavom.

Autor: Dalibor Stankov