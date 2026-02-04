AKTUELNO

Društvo

ISTORIJSKA NAVALA GRAĐANA! Stiglo više od 2 MILIONA prijava za 'Svoj na svome': Ministarka saopštila NAJNOVIJE VESTI - Rok se produžava, evo do kada!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević saopštila je večeras vest koju je cela Srbija čekala!

Zbog nezapamćenog interesovanja građana za akciju "Svoj na svome", doneta je odluka da se rok za prijave produži.

Ministarka: Niko neće ostati neupisan!

S obzirom na to da je do 19 časova stiglo neverovatnih 2.026.310 prijava, ministarka Sofronijević je potvrdila da će građani dobiti dodatno vreme kako bi svi stigli da obezbede svoju imovinu.

"Rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata biće produžen za tri dana. To znači da se prijave mogu podnositi sve do nedelje, 8. februara u ponoć", izjavila je ministarka Sofronijević.

Gde možete podneti prijavu po nalogu ministarstva?

Ministarka je podsetila da su svi kapaciteti podignuti na maksimum i da građani mogu podneti dokumentaciju na više načina:

Preko portala svojnasvome.gov.rs ili eUprave (onlajn 24h).

U uslužnim centrima lokalnih samouprava.

Na šalterima 547 pošta širom Srbije.

Ovaj ogroman odziv od preko dva miliona ljudi dokazuje da je država povukla pravi potez zakonom "Svoj na svome", a ministarka Sofronijević je poručila da je cilj da svaki građanin konačno reši status svog krova nad glavom.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandra Sofronijević

#Legalizacija

#RGZ

#ministarka

#produžen rok

#svoj na svome

#upis svojine

#vesti Srbija

POVEZANE VESTI

Društvo

VELIKI ODZIV GRAĐANA! Podneto gotovo 600.000 prijava za upis bespravno sagrađenih objekata: Evo do kada je krajnji rok za podnošenje

Politika

RADILA U NEKOLIKO MINISTARSTAVA! Evo ko je Aleksandra Sofronijević - Nova ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture!

Društvo

U 2 slučaja LEGALIZACIJA neće biti moguća! Ministarka Sofronijević o detaljima novog zakona o legalizaciji

Društvo

'PRVA PRIJAVA STIGLA JUTROS U 4.10' Već se prijavilo više od 7.000 građana - ogromno interesovanje za legalizaciju (FOTO)

Društvo

ZA POSTUPAK LEGALIZACIJE VIŠE OD 45.000 PRIJAVA: Sofronijević poručuje – sistem radi bez zastoja!

Društvo

Ministarka Sofronijević: Srbija gradi uprkos preprekama – radovi na deonici Kuzmin–Sremska Rača u završnoj fazi