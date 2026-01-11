VELIKI ODZIV GRAĐANA! Podneto gotovo 600.000 prijava za upis bespravno sagrađenih objekata: Evo do kada je krajnji rok za podnošenje

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je podneto gotovo 600.000 prijava za upis bespravno izgrađenih objekata.

Sofronijević je za Javni medijski servis istakla da zakonski rok za podnošenje prijava ističe 5. februara, ali da će prijave biti prihvatane sve do 5. marta.

- Zakonski rok je 5. februar za podnošenje prijava, ali tolerisaćemo naravno. Rok važi još mesec dana, do 5. marta svi mogu da izvrše prijave - rekla je ona.

Prema njenim rečima, najviše zahteva je podneto u opštinama, dok je najveći broj prijava zabeležen u najvećim gradovima.

- Visok je broj i onih ljudi koji onlajn, samostalno od svoje kuće, vrše prijavljivanje. Njih je 43 odsto i 10 odsto svih prijava je u poštama Srbije. Najveći broj prijava su, naravno, u najvećim gradovima. Beograd prednjači. Tu je podneto oko 143.000 prijava, od kojih je za Palilulu podneta ukupno 21.000 prijava. Skoro 50 odsto svih podnetih prijava odnosi se na upis porodičnih stambenih objekata, 33 odsto na upis pomoćnih objekata i samo šest odsto za stambene zgrade - navela je Sofronijević.

Ona je naglasila i da su vlasnici stanova koji se nalaze u stambenim zgradama, takođe, dužni da izvrše prijavu imovinu jer je to, kako je rekla, za njihovo dobro.

Autor: Iva Besarabić