AKTUELNO

Društvo

PRISTIGLO VIŠE OD 300.000 PRIJAVA: I dalje velika zainteresovanost građana za upis bespravnih objekata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Direktor Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić izneo je podatak da je do sada za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" stiglo više od 300.000 prijava.

- Mi za sada imamo više od 300.000 prijava. Građani su vrlo zainteresovani - rekao je Milić.

Ukazao je i da Srbi koji žive izvan granica svoje matične zemlje, mogu da podnesu prijavu neupisanih objekata preko portala svojnasvome.gov.rs.

- Naši građani koji imaju lična dokumenta Republike Srbije i broj mobilnog telefona koji je registrovan u Srbiji prijavu rade redovno kao i svi građani koji iz Srbije. Građanima koji nemaju lična dokumenta Republike Srbije ćemo omogućiti da mogu da podnesu prijavu dogradnjom ove aplikacije - rekao je Milić.

Dodao je da će obavestiti građane kada ta funkcionalnost na aplikaciji bude potpuno primenjiva.

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.

Autor: S.M.

#Bespravni objekti

#Legalizacija

#Upis

#građani

#prostorno planiranje

POVEZANE VESTI

Društvo

Prva tri dana legalizacije: Prijavljeno već 81.662 bespravnih objekata za upis po novom zakonu 'Svoj na svome'

Društvo

ZA POSTUPAK LEGALIZACIJE VIŠE OD 45.000 PRIJAVA: Sofronijević poručuje – sistem radi bez zastoja!

Politika

Vučić: Podneto do sada više od 120.000 prijava za legalizaciju imovine

Društvo

VELIKI ODZIV GRAĐANA ZA LEGALIZACIJU! Prvog dana zahteve podnelo njih 19.000: Prva prijava stigla u 4 ujutru

Društvo

DANAS POČINJE PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU PO NOVIM PRAVILIMA: Sve informacije na jednom mestu - evo šta je potrebno da bi bili 'Svoj na svome'

Društvo

U ponedeljak počinje prijava za legalizaciju: Evo kako da ozakonite svoj objekat po zakonu 'Svoj na svome'!