Prva tri dana legalizacije: Prijavljeno već 81.662 bespravnih objekata za upis po novom zakonu 'Svoj na svome'

Do sada je pristiglo 81.662 prijava za upis bespravnih objekata po novom Zakonu „Svoj na svome“, pokazuju najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda zaključno sa jučerašnjim danom u 19 sati.
Proces prijave neupisanih objekata, koji se odvija na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, počeo je 8. decembra i trajaće do 5. februara.
Građani prijave mogu podneti onlajn preko digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, uz korišćenje JMBG-a i lične karte, naloga na portalu eUprava, kao i putem uslužnih centara lokalnih samouprava ili pošta širom Srbije.
