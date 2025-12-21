Ogroman odziv građana: 308.628 prijava za upis bespravnih objekata

Ogroman odziv građana na akciju legalizacije – Republički geodetski zavod saopštio je da je do sada pristiglo čak 308.628 prijava za upis bespravnih objekata po zakonu „Svoj na svome“.

Masovan odziv građana

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara. Samo do subote, 20. decembra u 19 časova, evidentirano je više od 308.000 prijava, što pokazuje da je interesovanje građana ogromno.

Kako se podnose prijave

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme svojnasvome.gov.rs, uz korišćenje JMBG-a i lične karte, zatim putem naloga na portalu eUprava, preko uslužnih centara lokalnih samouprava, kao i u čak 547 pošti širom Srbije.

Troškovi legalizacije

Troškovi upisa kreću se od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi.

Cilj akcije

Akcija „Svoj na svome“ ima za cilj da se bespravni objekti uvedu u legalne tokove i da građani konačno postanu vlasnici svojih nepokretnosti sa punim pravima.

Autor: Dalibor Stankov