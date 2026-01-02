Istok i jug Srbije zavejani: Na ovim putevima je veoma opasno, sneg do 5 centimetara

Prema najnovijem izveštaju JP „Putevi Srbije“, na više putnih pravaca u Republici Srbiji večeras pada sneg, dok su pojedine deonice otežano prohodne, a za teretna vozila uvedene su i zabrane saobraćaja.

Sneg je zabeležen na jugoistoku zemlje, pre svega na putnim pravcima ka Bugarskoj. Na državnom putu I B-40 Ćurkovica – granični prelaz Strezimirovci, kao i na deonicama Božica – Ribarci i Vlasinsko jezero – Božica, visina snežnog pokrivača iznosi do 5 centimetara, dok su kolovozi vlažni i klizavi.

Slična situacija je i na širem području Vranja i Zaječara, gde snega ima mestimično, u raskvašenom stanju, zbog čega se vozačima savetuje pojačan oprez.

ZABRANE ZA TERETNI SAOBRAĆAJ

Zbog zimskih uslova, na snazi su zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom na sledećim pravcima:

Drenjska klisura – Grčak

Stanišinci – Grčak

Dobre vode – Goč – Stanišinci

Brzeće – Kopaonik (Jaram)

OPASNOST OD ODRONA

Na više puteva u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji registrovani su odroni, posebno na deonicama oko Ivanjice, Javora, Radocela i Odrvaćenice, dok se u Đerdapskoj klisuri i klisuri Korentac beleže učestali odroni zbog nestabilnih kosina.

POLEDICA I MAGLA

Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, naročito u kotlinama, klisurama i na mostovima. Magla dodatno smanjuje vidljivost na putevima ka Kopaoniku, uključujući pravce preko Jošaničke Banje i Jarama.

APEL VOZAČIMA

JP „Putevi Srbije“ apeluje na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da prilagode brzinu uslovima na kolovozu i da budu maksimalno oprezni, posebno zbog pojačanog saobraćaja ka zimskim turističkim centrima.

Prilazi skijalištima su za sada prohodni, ali se situacija može brzo menjati usled snežnih padavina i niskih temperatura.

Autor: Marija Radić