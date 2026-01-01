OPREZ ZBOG MOKRIH KOLOVOZA: Evo kakvo je stanje na putevima prvog dana nove godine - Na ovim deonicama SNEG

Na većini najopterećenijih putnih pravaca I prioriteta održavanja, kao i na ostalim putnim pravcima u Srbiji kolovozi su vlažni i na njima ima snega do pet centimetara, pa se vozačima savetuje opreza vožnja, saopštilo je JP "Putevi Srbije" (JPPS) na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Deonice na kojima ima snega su Vladičin Han - Surdulica - Ćurkovica, Ćurkovica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), Vlasinsko Jezero - Božica.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Kruševca, Zaječara, Vranja.

Kod Zaječara mogući su učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na putnim pravcima: Drenska klisura (Drenje) - Grčak, Stanišinci - Grčak, Dobre vode - Goč - Stanišinci, Brzeće - Kopaonik (Jaram).

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

- Zbog predstojećih praznika očekujemo povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise - navodi se u saopštenju JPPS.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Savet vozačima je da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP "Putevi Srbije" apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: Iva Besarabić