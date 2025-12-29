Građani tri grada sada DODATNI OPREZ za volanom: Evo gde ima snega, odrona, ali i poledice

JP "Putevi Srbije" je saopštilo, na osnovu Izveštaja Štaba Zimske službe u 5.26 časova, da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kruševca, Vranja i Zaječara.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
U napomena za Zaječar ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak
II A-207 Grčak - Aleksandrovac - Velika Vrbnica
II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I A-1 petlja Grdelica - granica SRB/BJRM (Preševo)
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Buk - Radočelo
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II B-409 Kumanica - Gleđica
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.
Iz ovog preduzeća apeluju, takođe, da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuju maksimalan oprez u vožnji.(Kraj) /bma
Autor: A.A.