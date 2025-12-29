Građani tri grada sada DODATNI OPREZ za volanom: Evo gde ima snega, odrona, ali i poledice

JP "Putevi Srbije" je saopštilo, na osnovu Izveštaja Štaba Zimske službe u 5.26 časova, da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kruševca, Vranja i Zaječara.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

U napomena za Zaječar ukazuje se na učestale odrone duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-207 Grčak - Aleksandrovac - Velika Vrbnica

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-1 petlja Grdelica - granica SRB/BJRM (Preševo)

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica - Gleđica

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Iz ovog preduzeća apeluju, takođe, da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuju maksimalan oprez u vožnji.(Kraj) /bma

Autor: A.A.