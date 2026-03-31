Nova pravila na obilaznici oko Beograda: Od sutra naplata putarine za teška teretna vozila

Javno preduzeće "Putevi Srbije" obaveštava javnost i sve prevoznike da od 1. aprila 2026. godine zvanično počinje naplata putarine za vozila IV kategorije na deonici Obilaznice oko Beograda.

Specifičnost ovog sistema ogleda se u tome što će se naplata vršiti isključivo putem takozvanog bezbarijernog sistema, što znači da nema zaustavljanja na naplatnim rampama, već se proces odvija elektronski uz obavezno korišćenje TAG uređaja.

Ova odluka usklađena je sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, prema kojem je upotreba TAG uređaja postala obavezna za sva vozila četvrte kategorije, odnosno teška teretna vozila, još od 1. januara ove godine. Ključni uslov za nesmetano korišćenje Obilaznice jeste registracija uređaja na namenskoj platformi Toll4All, čime se omogućava automatsko plaćanje putem povezane platne kartice.

Dosadašnji korisnici Toll4All platforme nemaju razloga za brigu jer im je, zahvaljujući prethodno izvršenoj registraciji, plaćanje na ovoj deonici omogućeno automatski.

Sa druge strane, vlasnici pripejd TAG uređaja koje dopunjuju na prodajnim mestima, kao i korisnici standardnih postpejd uređaja, moraju proći kroz proces registracije na zvaničnom sajtu kako bi aktivirali opciju plaćanja na Obilaznici.

Važno je napomenuti da će ovi korisnici putarinu na Obilaznici plaćati preko registrovane kartice, dok će na ostalim putevima pod naplatom nastaviti da koriste uređaj na dosadašnji način.

Za prevoznike koji još uvek ne poseduju TAG uređaj, ostavljena je mogućnost kupovine putem interneta ili na ovlašćenim prodajnim mestima širom zemlje. Kako bi se olakšao proces prilagođavanja na novi sistem, "Putevi Srbije" su pripremili i video instrukcije dostupne na internetu.

Svi korisnici kojima je potrebna dodatna tehnička podrška ili imaju nedoumice u vezi sa novim sistemom naplate mogu se obratiti Korisničkom centru putem besplatnog poziva na broj 0800 111 004 ili putem elektronske pošte.

Autor: S.M.