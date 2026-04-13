Izmene u radu linija 28, 40, 23 i 304N zbog radova na redovnom održavanju u Takovskoj

Zbog radova na redovnom održavanju u Takovskoj ulici, od sutra do 17. aprila doći će do izmena u radu linija javnog prevoza 28, 40, 23 i 304N, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Takovske ulice, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Džordža Vašingtona i Svetogorskom (raskrsnice slobodne za saobraćaj), zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati izmenjeno.

Trolejbuske linije 28 i 40 se ukidaju i uspostavlja se autobuska linija 28A, čija će trasa u oba smera biti: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugović – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 28.

Linija 23 u smeru prema Vidikovcu saobraćaće na trasi: Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Profesora Mihaila Đurića – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru prema Karaburmi saobraćati na trasi: Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Profesora Mihaila Đurića – Starine Novaka – 27. marta – Takovska i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 304N kretaće se u oba smera sledećom trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta, kao i privremeno stajalište "27. marta" u smeru prema Vidikovcu i Studentskom trgu, koje će biti uspostavljeno u Takovskoj ulici, 50 metara posle zone raskrsnice sa Dalmatinskom ulicom, navedeno je u saopštenju.

