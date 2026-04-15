Međunarodni dan fizičke aktivnosti u Srbiji! Dejan Nestorović: Više od 100 organizacija okupljeno za zdravlje

Povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, Srbija i ove godine dobija snažnu poruku – zdravlje počinje kretanjem.

Upravo tim povodom, Institut za javno zdravlje Kragujevac, uz podršku Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu politiku i Ministarstva zdravlja, kao i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, organizuje najveći i najprepoznatljiviji Bazar zdravlja u zemlji povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti.

Reč je o jedinstvenoj „pokretnoj“ zdravstvenoj manifestaciji koja već treću godinu zaredom okuplja više od 100 organizacija iz oblasti zdravlja i sporta, a kako za Pink.rs ističe Dejan Nestorović, koordinator u Centru za promociju zdravlja Instituta i PR Doma zdravlja Kragujevac – njen značaj prevazilazi samu manifestaciju.

- Na jednom mestu okupiće se svi koji čine kičmu zdravog društva – zdravstvene, socijalne, bezbednosne i obrazovne ustanove, sportisti, kao i Crveni krst. Ako hoćete i malo pežorativno da se izrazim – to su stubovi zdravog tela jednog društva. Jer zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već sveukupno blagostanje - naglašava Nestorović.

Bazar zdravlja pruža građanima priliku da aktivno učestvuju u očuvanju sopstvenog zdravlja – kroz direktan kontakt sa stručnjacima, praktične savete i konkretne usluge. Posetiocima će biti dostupan veliki broj besplatnih preventivnih pregleda iz oblasti preventivne medicine, uz angažovanje lekara, zdravstvenih radnika i stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja, nutricionizma i sporta, ali i znatno učešće specijalista iz oblasti kurativne medicine. Procena je da će učestvovati više od sto zdravstvenih stručnjaka.

U okviru manifestacije biće organizovano i dobrovoljno davanje krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, dok će policija i dobrovoljna vatrogasna društva kroz pokazne vežbe približiti građanima značaj bezbednosti i fizičke spremnosti u vanrednim situacijama. Poseban akcenat stavljen je na fizičku aktivnost i sport, namenjene svim uzrastima, ali sa jasnim fokusom na mlade.

- Kretanje je jedan od najvažnijih koraka ka očuvanju zdravlja. Naš cilj je da podstaknemo upravo mlađe generacije da usvoje zdrave navike koje će ih pratiti kroz život - kaže Nestorović.

Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ iz Beograda takođe će biti velika podrška manifestaciji, kao i predstavnici Internističke bolnice iz Vrnjačke Banje, Institut za rehabilitaciju Selters, kao i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Mataruška Banja „Agens“.

Cilj manifestacije nije samo trenutna edukacija, već dugoročno unapređenje zdravstvene pismenosti stanovništva. Kroz otvoren dijalog sa stručnjacima, građani dobijaju priliku da razumeju sopstveno zdravlje i nauče kako da ga očuvaju.

Ova manifestacija organizovana je po modelu Svetske zdravstvene organizacije, sa jasnim ciljem – da se do 2027. godine nivo fizičke aktivnosti poveća za dodatnih 10 procenata. To nije samo biostatistički cilj, već društveni zadatak. Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se od 2002. godine u okviru globalne inicijative SZO, koja fizičku aktivnost prepoznaje kao jedan od ključnih faktora zdravlja. Savremeni način života, obeležen ubrzanom urbanizacijom i smanjenim kretanjem, doneo je sa sobom ozbiljne posledice. Hronične nezarazne bolesti – poput kardiovaskularnih oboljenja, moždanog udara, dijabetesa, karcinoma i respiratornih bolesti – danas su vodeći uzroci smrti i invaliditeta širom sveta. Njihov razvoj u velikoj meri povezan je sa fizičkom neaktivnošću, nepravilnom ishranom i štetnim životnim navikama.

Ipak, rešenje je često jednostavno!

- Biti fizički aktivan jedna je od najvažnijih odluka koju čovek može doneti – bez obzira na uzrast, pol ili zdravstveno stanje. Fizička aktivnost doprinosi boljem kognitivnom razvoju, jača motoriku i mišićno-koštani sistem, poboljšava raspoloženje, samopouzdanje i socijalnu uključenost, naročito kod dece i mladih - ističe Dejan Nestorović.

Kod odraslih, ona ima ključnu ulogu u prevenciji i kontroli hroničnih bolesti, smanjenju rizika od prerane smrti i unapređenju kvaliteta života. Posebno je značajna i u očuvanju mentalnog zdravlja – jer pomaže u borbi protiv depresije, usporava kognitivno propadanje i doprinosi opštem osećaju blagostanja. Ipak, prepreke postoje – od nedostatka motivacije i svesti, do ograničenog pristupa prostorima za rekreaciju. Zato je, kako ističu stručnjaci, neophodan zajednički odgovor društva – kroz edukaciju, dostupnost sadržaja i podršku svima koji žele da promene svoj način života.

Upravo tu leži snaga Međunarodnog dana fizičke aktivnosti kroz motivacioni Bazar zdravlja .On nije samo manifestacija – već platforma koja povezuje institucije, stručnjake i građane u zajedničkoj misiji. Misiji koja podseća da zdravlje nije privilegija, već odgovornost.I možda najvažnije – da je prvi korak ka zdravijem životu često i najjednostavniji: napraviti pokret 8. maja u Kragujevcu.