Danas je Međunarodni dan šuma: Znate li koliko teritorije pokrivaju u Srbiji?

Šume u Srbiji pokrivaju 39,01 odsto teritorije i predstavljaju značajan potencijal za korišćenje ekosistemskih usluga, saopštili su iz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede povodom Međunarodnog dana šuma koji se obeležava danas.

"Međunarodni dan šuma ove godine obeležava se pod temom 'Šume i ekonomija'. Ovaj važan datum podseća nas na značaj očuvanja i unapređenja šumskih ekosistema kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa naše zemlje", ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, šume predstavljaju prirodno bogatstvo i obnovljivi resurs čijim se održivim korišćenjem i racionalnim gazdovanjem može ostvariti dobrobit za društvo u celini.

"Na globalnom nivou, šume su prepoznate kao ključni faktor za održivi razvoj u budućnosti i za ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promenama. U tom kontekstu, pred savremeno šumarstvo stavlja se važan zadatak održivog gazdovanja šumskim ekosistemima koje, između ostalog, podrazumeva i zaštitu šuma u promenljivim klimatskim uslovima, kroz istovremeno promovisanje održivog i klimatski adaptivnog gazdovanja šumama i upravljanja u šumarstvu, podršku seoskim i urbanim zajednicama, podsticanje konkurentnosti i održivosti industrije zasnovane na šumarstvu i poboljšanje ekositemskih usluga šuma", dodaju iz Ministarstva.

Imajući u vidu da živimo u savremenom svetu, postoji potreba za unapređenjem znanja o šumama, kao i razvojem novih tehnologija i inovativnih proizvoda u šumarstvu, kroz povećanje dodate vrednosti proizvoda šumarstva.

"Šumski ekosistemi imaju višestruku ulogu od regulacije klime i očuvanja kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, do značajnog ekonomskog potencijala. U uslovima sve izraženijih klimatskih izazova, njihov ekološki značaj postaje sve veći. Procene pokazuju da će drvo u budućnosti biti važan izvor zelene energije, imajući u vidu da upotreba drveta kao goriva ima pozitivan efekat na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, a takođe smanjuje i energetsku zavisnost zemlje od fosilnih goriva", ukazali su iz Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kako se dodaje, identifikovalo je potencijal za unapređenje i intenzivno radi na reformi šumarskog sektora i jačanju nacionalnih kapaciteta za povećanje ekonomskog, ekološkog i društvenog doprinosa razvoju našeg društva.



Ministarstvo poziva sve građane da daju svoj doprinos očuvanju šuma, jer samo zajedničkim odgovornim odnosom možemo sačuvati ovaj dragoceni resurs za buduće generacije, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković