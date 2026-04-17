BEOGRADSKI MARATON: Kompletne izmene u javnom prevozu – evo kako će saobraćati tramvaji, trolejbusi i autobusi!

Zbog održavanja 39. Beogradskog maratona u nedelju, 19. aprila, doći će do drastičnih izmena u radu javnog prevoza. Veći deo linija biće skraćen, preusmeren ili privremeno ukinut, naročito u periodu od 7.00 do 14.00 časova.

TRAMVAJSKI SAOBRAĆAJ

Linije 5, 6, 7L, 7L2 i 14: Neće saobraćati od subote u 00.30 do ponedeljka u 03.30.

Linija 2L: Od 7.00 do 13.30 tramvaji idu u garažu.

Linija 10: Od 9.30 do 13.00 vozi na relaciji Banjica – Autokomanda.

Linija 12L: Od 7.00 do 10.00 vozi na relaciji Banovo brdo – Gospodarska mehana.

TROLEJBUSKI SAOBRAĆAJ

Linije 28 i 40: Ukidaju se od petka u 21.30 do kraja nedelje.

Linije 19, 21 i 22: Od 7.00 do 9.30 čekaju na trasi u Mekenzijevoj, a nakon toga rade redovno.

Linija 29: Od 7.00 do 9.30 čeka u Mekenzijevoj, a do 20.00 časova vozi na relaciji Medaković 3 – Trg Slavija.

KLJUČNE AUTOBUSKE IZMENE (7.00 – 14.00h)

EKO 1 i EKO 2: Ne rade do 15.00 časova.

Linija 15: Ne radi do 13.30 časova.

Linija 16: Kružna linija na potezu Karaburma 2 – Jovana Avakumovića.

Linija 17: Preusmerena preko Moto-puta M11, Tošinog bunara i cara Dušana do Gornjeg grada.

Linija 23: Deli se na dva dela:

23A: Karaburma 2 – Jovana Avakumovića

23B: Vidikovac – Nemanjina

Linija 31: Do 10.30 vozi do Birčaninove, od 10.30 do 15.00 do Slavije, a od 15.00 do 20.00 do Trga republike.

Linija 65: Deli se na:

65A: Novo bežanijsko groblje – Sava centar

65B: Zvezdara 2 – Bogoslovija

Linija 95: Deli se na:

95A: Blok 45 – Blok 20 (Novi Beograd)

95B: Borča 3 – Pančevački most

IZMENE KA AERODROMU I PERIFERIJI

Linija 600 (Aerodrom): Od 7.00 do 13.30 ide preko Gazele i Bulevara Arsenija Čarnojevića.

Linije 52, 53, 56: Od 7.00 do 10.30 preusmerene ka Nemanjinoj ulici (Sarajevska – Hajduk Veljkov venac).

Linija 83: Od 7.00 do 13.30 ide preko Gazele do Trga Slavija.

VAŽNA NAPOMENA: Većina linija se vraća u redovan režim rada između 13.30 i 15.00 časova, dok će linije koje prolaze kroz centar grada (Trg republike, Terazije) biti izmenjene sve do 20.00 časova.

