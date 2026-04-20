Šapić: Počeli smo da radimo prve metro stanice i trasu iz pravca Makiša

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da su Grad Beograd i preduzeće "Beogradski metro" počeli sa aktivnostima na izgradnji prvih metro stanica i dodao da je počelo da se radi i na prvom pravcu metroa od Makiša ka centru grada.

"Grad Beograd što se tiče metroa i naše preduzeće Beogradski metro počeli su da sređuju prve metro stanice gde će da ide bušotina. Počelo je da se radi onaj pravac od Makiša koji radi naša Direkcija za građevinsko zemljište, to će biti jedna velika saobraćajnica, ali to su projekti o kojima imate prilike da budete obavešteni svakodnevno i od predsednika i Vlade Srbije. Zato ja o njima uglavnom ne govorim", rekao je Šapić je na konferenciji za novinare u Starom dvoru.

Govoreći o projektima poput izgradnje metroa i Nacionalnog stadiona u Surčinu u okviru izgradnje Ekspo kompleksa za predstojuću Specijalizovanu izložbu 2027. godine u Beogradu, pojasnio je da su to projekti Vlade Srbije gde Grad Beograd ima svoje delove koje odrađuje.

Takođe, istakao je da je od momenta kad je Beograd dobio na konkursu za održavanje Ekspa 2027. godine, da se grad značajno infrastrukturno razvio u svakom pogledu.

"Infrastrukturno, saobraćajno i u svakom drugom pogledu Beograd se nikada u svojoj istoriji nije razvijao kao što se razvija ovih par godina", rekao je Šapić.

Gradonačelnik je tom prilikom ukazao da se u opštini Stari grad očekuje izgradnja "Linijskog parka", kao i da je sada "Faza 4" u završnoj fazi.

"Linijski park nam kreće od Beton hale. Fazu 4 očekujemo da ćemo relativno brzo završiti, za dve do tri nedelje. Naravno, nastaviće se dalje sa sređivanjem Olimpijskog parka, akcenat je od Beton hale. Imamo deo pre sportskog centra, nakon Kule Nebojša, gde ćemo još malo proširiti na četiri trake. Ostaće nam garaža na sportskom centru Milan Gale Muškatirović, koju treba da radimo, podzemna garaža. Tu nam je imovina jako komplikovana, pa ona malo kasni", kazao je Šapić.

Prema njegovim rečima, ako bude sve u redu na proleće 2027. godine blizu 11 kilometara Dunavske obale će biti uređeno i dodao da su u toku intezivni radovi na sanaciji Savskog priobalja, čiji se radovi takođe očekuju u isto vreme sledeće godine.

