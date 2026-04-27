Velika akcija suzbijanja krpelja u Beogradu – evo koje su lokacije danas na udaru

Ekipe "Gradske čistoće" započele su veliku prolećnu akciju suzbijanja krpelja na javnim površinama u Beogradu. Tretmani će se sprovoditi danas od 9 do 14 časova na brojnim lokacijama širom grada, kako bi se zelene površine pripremile za predstojeće praznike.

Ivana Đurić Maslovara iz "Gradske čistoće" istakla je da su smena kiše i sunca u aprilu pogodovali razvoju krpelja. Zbog toga je cilj da se hemijski tretmani obave pre prvomajskih praznika, kada se očekuje veliki broj građana na izletištima.

Spisak lokacija koje se danas tretiraju:

Akcija obuhvata najpopularnije gradske parkove i šume:

Košutnjak, Pionirski grad, Filmski grad i Novo Skojevsko naselje.

Ada Ciganlija (uključujući i Makišku stranu).

Topčider, Hajd park i Miljakovačka šuma.

Avala, Jajinci, Banjička i Zvezdarska šuma, Šumice.

Ušće, Bojčinska šuma i SC "Surčin".

Mladenovac (Selters banja), Lazarevac (Očage), Barajevo (Duboki potok).

Obrenovac (Zabran), Savski nasip i Šuplja stena.

Bezbednost i saveti za građane

Nadležni naglašavaju da se za suzbijanje koristi preparat koji je registrovalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine. On je upisan u listu biocidnih proizvoda i potpuno je bezbedan po zdravlje ljudi, tako da građani nemaju razloga za strah.

Ipak, upućen je poseban apel pčelarima da preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela tokom trajanja tretmana. Akcije će se nastaviti i nakon praznika, sve dok se sa dolaskom letnjih visokih temperatura prirodno ne smanji brojnost krpelja.

Ukoliko građani primete povećano prisustvo krpelja u svom kraju, to mogu prijaviti Servisnom centru grada Beograda na broj 11-0-11 ili putem mejla na ekologija@gradskacistoca.rs.

Autor: D.S.