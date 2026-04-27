PLANIRANA ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Bez električne energije delovi 8 opština, radovi traju do večeras

Elektrodistribucija Beograd (EDB) saopštila je da će danas, zbog planiranih radova na mreži, bez električne energije biti potrošači u osam beogradskih opština.

Prekidi u snabdevanju počinju od 8.00 časova, a u pojedinim delovima grada radovi će trajati sve do 20.30 časova.

Spisak opština obuhvaćenih radovima

Isključenja su planirana na teritorijama sledećih opština:

- Zvezdara

- Voždovac

- Novi Beograd

- Zemun

- Barajevo

- Obrenovac

- Mladenovac

- Lazarevac

Saveti za građane

Kako bi se izbegla oštećenja na kućnim aparatima, stručnjaci savetuju da se osetljivi električni uređaji isključe iz mreže pre najavljenog prekida, kao i da se ponovo uključe tek nakon što se snabdevanje stabilizuje.

Građanima koji koriste medicinske aparate neophodne za održavanje zdravlja preporučuje se da blagovremeno obezbede alternativne izvore napajanja ili obaveste nadležne službe. Takođe, apeluje se na dodatni oprez prilikom korišćenja sveća i drugih alternativnih izvora osvetljenja tokom večernjih sati.

Detaljan spisak ulica i brojeva po opštinama dostupan je na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.

