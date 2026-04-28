HITNA POMOĆ: Tri saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu

Tokom noći Hitna pomoć je imala ukupno 80 intervenciju, od kojih je 15 bilo na javnom mestu.

U Beogradu dogodile su se tri saobraćajne nezgode, u kojima jedna osoba povređena, rečeno je danas agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoć.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 20 časova u Karađorđevoj ulici u Zemunu oboren je pešak (25) koji je zbrinut na licu mesta i kasnije prevezen u Urgentni centar.

Za savet lekara telefonom su se Hitnoj pomoći javljali hronični bolesnici, astmatičari i onkološki pacijenti.

