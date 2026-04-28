KREĆE VELIKA AKCIJA U GRADU! Beograd pod opsadom kosačica: Na teren izašlo 160 radnika, evo kada stižu u VAŠE NASELJE! (VIDEO)

JKP "Zelenilo-Beograd" proglasilo je početak najobimnijeg posla u godini – kretanje u borbu sa travom na čak 2.000 hektara javnih površina!

Dok se grad budi, prava armija od 160 radnika sa najsavremenijom mehanizacijom, trimerima i zglobnim traktorima, svakodnevno krstari prestonicom kako bi parkovi i naselja dobili prolećni sjaj.

Kako za Tanjug objašnjava Mirjana Obučinski iz "Zelenila", ovaj "živi organizam" koji stalno raste podeljen je u šest kategorija.

Najvažniji parkovi u centru već su pod nožem kosačica i šišaće se najmanje deset puta godišnje, dok je u stambenim naseljima akcija zvanično startovala u ponedeljak.

Učestalost radova direktno zavisi od vremenskih uslova, a dok multifunkcionalna vozila "češljaju" skverove i saobraćajnice, nadležni upućuju apel sugrađanima za strpljenje jer je održavanje ovolikog zelenila složen i kontinuiran proces koji ne staje!



Autor: D.S.