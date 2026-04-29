Besplatan parking za Beograđane tokom praznika: U nekim delovima grada ČAK TRI DANA bez naplate, ali na OVIM MESTIMA se ipak plaća

Tokom prvomajskih praznika u Beogradu neće se vršiti kontrola i naplata parkiranja u zonama, dok će javne garaže i terminali raditi bez prekida, a redovan režim se vraća 3. i 4. maja.

JKP "Parking servis" obaveštava korisnike svojih usluga da, povodom obeležavanja Praznika rada, neće vršiti kontrolu i naplatu parkiranja u zoniranim delovima Beograda u petak i subotu, 1. i 2. maja 2026. godine. U istom periodu, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u Takovskoj 31, Mileševskoj 51 i Milutina Milankovića 134g.

Kako se navodi, sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks Međunarodni terminal tokom praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Naplata i kontrola parkiranja biće ponovo uspostavljene nakon praznika, u nedelju 3. maja u ljubičastoj, crvenoj i beloj zoni, dok će od ponedeljka, 4. maja 2026. godine, sistem funkcionisati na celom području zoniranog parkiranja, kada će sa radom početi i poslovnice Korisničkog servisa.

JKP "Parking servis" uputio je i čestitke građanima Beograda povodom predstojećeg praznika.

Autor: Iva Besarabić