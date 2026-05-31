DANAS SU SVETE TROJICE, SLAVI SE TRI DANA: Evo šta obavezno morate da uradite u kući za mir i napredak!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 31. maja, obeležavaju jedan od najvećih hrišćanskih praznika - Svete Trojice, u narodu poznat kao Duhovi ili Pedesetnica. Ovaj praznik, koji se slavi tačno 50 dana nakon Vaskrsa, prate brojni živopisni običaji, posebno izraženi u istočnoj Srbiji.

Svete Trojice se smatraju "rođendanom" hrišćanske Crkve, jer je na ovaj dan Sveti Duh sišao na apostole, dajući im moć da propovedaju Jevanđelje na svim jezicima sveta. Praznik se slavi tri dana, a u crkvenom kalendaru je obeležen crvenim slovom.

Zašto se crkve i domovi pune zelenilom?

Jedan od najlepših običaja vezanih za Duhove jeste unošenje sveže zelene trave i cveća u hramove i domove.

Simbolika: Zelenilo simbolizuje obnovu života, bujanje prirode, duhovni preporod i napredak.

Pletenje venčića: Tokom svete liturgije, vernici kleče i pletu venčiće od trave kojom je pod crkve posut. Ove venčiće odnose kući i stavljaju ih pored ikone ili kandila. Narod veruje da osveštani venčić kuću štiti od groma, bolesti i nesreće tokom cele godine.

Običaji istočne Srbije: Rusalje i kult vode

U Timočkoj Krajini i istočnoj Srbiji, Duhovi su duboko povezani sa kultom predaka i prirode.

Zabrana kupanja u rekama: Prema starom narodnom verovanju, u danima oko Duhova aktivne su vodene vile i zli dusi, pa stariji u našem kraju i danas upozoravaju da se ne treba kupati u rekama i jezerima, niti prelaziti mostove kasno noću.

Obilazak grobalja i sećanje na pretke: Subota pred Duhove (Zadušnice) i sam dan praznika u istočnoj Srbiji posvećeni su precima. Veruje se da se na ovaj praznik "otvaraju" grobovi i uspostavlja veza sa onostranim svetom, pa se na groblja iznosi obilje hrane, deli se "za dušu" i pale se sveće za mir umrlih.

Šta danas ne valja raditi?

Kako je reč o velikom prazniku, narodna tradicija nalaže strogo mirovanje:

- Bez teških poslova: Danas i u naredna dva dana (Duhovski ponedeljak i Duhovski utorak) ne rade se nikakvi teški fizički poslovi, poljski radovi, niti krupni poslovi u kući (poput pranja veša ili čišćenja).

- Bez svađa i teških reči: Veruje se da ko započne svađu na ovaj dan, privlači nesreću i neuspeh u dom za celu godinu. Dan treba provesti u miru, porodičnoj slozi i molitvi.

- Ništa se ne pozajmljuje: Iz kuće se na Duhove ne daje ništa na zajam, kako bi sačuvali berićet i napredak domaćinstva.

Autor: D.S.