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VAŽNA VEST ZA SVE BEOGRAĐANE: Od ponedeljka do 17. jula promena linija javnog prevoza u OVOJ ULICI

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Beoinfo ||

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Mis Irbijevoj ulici (Zvezdara), na delu od Marčanske do Ulice Vojislava Ilića, od 6. do 17. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi po fazama.

Tokom faze 1, radovi će se izvoditi na kolovozu u Mis Irbijevoj ulici, na delu od Marčanske do Ulice dr Velizara Kosanovića (raskrsnica slobodna za saobraćaj).

Usled izvođenja radova, predmetna deonica će biti zatvorena za saobraćaj, tako da će trolejbuska linija 21 biti privremeno ukinuta, a autobuska linija 20 će saobraćati redovnom trasom.

Autor: Iva Besarabić

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