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Izmene u saobraćaju kod Pančevačkog mosta: Počinju radovi na putu ka Krnjači

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Od večeras do 9. jula vozače očekuju izmene u saobraćaju na državnom putu IB-47, na deonici od uključenja iz Bulevara despota Stefana do čelične konstrukcije Pančevačkog mosta, saopštili su „Putevi Srbije“.

Radovi na struganju i presvlačenju kolovoznog zastora u dužini od 450 metara u smeru ka petlji Krnjača odvijaće se u noćnim terminima, uz sledeću dinamiku:

Noć između 7. i 8. jula (od 21:00 do 05:00): Radovi će se izvoditi u desnoj saobraćajnoj traci. Saobraćaj će se u zoni radova nesmetano odvijati levom saobraćajnom trakom.

Noć između 8. i 9. jula (od 21:00 do 05:00): Radovi će se izvoditi u levoj saobraćajnoj traci. Saobraćaj će se u zoni radova nesmetano odvijati desnom saobraćajnom trakom.

Iz „Puteva Srbije“ apeluju na učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu kako bi se radovi odvijali bezbedno i efikasno.

Autor: D.S.

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