AKTUELNO

Beograd

PRIVREMENO SE PREMEŠTA POLICIJSKA STANICA BEŽANIJSKA KOSA: Počinje rekonstrukcija objekta - evo gde će se od sad raditi

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: MUP Srbije ||

Novi kontakt telefon Policijske ispostave Novi Beograd 2 je 011/2741-450.

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava građane da, zbog rekonstrukcije objekta Policijske ispostave Novi Beograd 2 Policijske stanice Novi Beograd, u Ulici Ljubinke Bobić broj 14 na Bežanijskoj kosi, dežurna služba ove ispostave privremeno radi u montažnom objektu Komunalno-bezbednosne stanice Grada Beograda, na uglu ulica Jurija Gagarina i Gandijeve.

Rad sa građanima u pogledu podnošenja zahteva za izdavanje ličnih dokumenata i ostvarivanja drugih prava, obavljaće se u zgradi Policijske stanice Novi Beograd, u Bulevaru Mihajla Pupina broj 165.

Novi kontakt telefon Policijske ispostave Novi Beograd 2 je 011/2741-450.

Autor: Iva Besarabić

#Bežanijska kosa

#MUP

#Policija

#radovi

#stanica

POVEZANE VESTI

Beograd

Građani sa Novog Beograda sada upravne poslove obavljaju u zgradi SIV 3: Evo novog radnog vremena

Društvo

OGLASIO SE MUP: Danas počinje da radi policijska stanica u Mije Kovačevića

Domaći

'SADA SHVATAM ZAŠTO LJUDI ŽELE DA ZAGRLE DRVO' Ivana Peters pobegla iz Beograda, kupila kuću daleko od grada, pa se MAKSIMALNO posvetila njenom sređiv

Beograd

Deo Vračara i Novog Beograda sutra bez vode: Poznato gde će biti suve slavine

Ostali sportovi

Za čast, sport i Srbiju! Bokserski savez Srbije od 18. do 21. juna organizovaće plej-of Super lige

Beograd

ZEMUN OSAM, PALILULA SEDAM SATI BEZ STRUJE: Objavljen spisak isključenja u osam beogradskih opština – evo gde sve danas neće biti električne energije