OGLASIO SE MUP: Danas počinje da radi policijska stanica u Mije Kovačevića

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je završena rekonstrukcija objekta Policijske stanice Palilula.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je završena rekonstrukcija objekta Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd, u Ulici Mije Kovačevića broj 15 i da će od danas zvanično početi rad sa građanima i da obavlja redovne poslove i zadatke.

Kako se navodi, Odsek za upravne poslove Policijske stanice Palilula obavljaće poslove iz svoje nadležnosti radnim danima, od 7.30 do 20 časova, kao i subotom od 7.30 do 15.30 časova.

