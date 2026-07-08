U Bogovađi je u toku inkluzivni kamp za decu sa cerebralnom paralizom uz podršku Ministarstva

Inkluzivni kamp za decu sa cerebralnom paralizom, koji se od 6. do 11. jula 2026. godine realizuje u odmaralištu Crvenog krsta u Bogovađi, okupio je dvadesetpetoro dece uzrasta do 15 godina, njihove pratioce i stručni tim, pružajući im priliku da prve dane letnjeg raspusta provedu kroz druženje, igru, učenje i zajedničke aktivnosti.

Kamp realizuje Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, u partnerstvu sa Savezom za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda, a poseban značaj ovogodišnjem kampu daje činjenica da je ove godine, po prvi put, podržan kroz Javni konkurs Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom, koje je za njegovu realizaciju izdvojilo 734.000 dinara. Sredstva suomogućila organizaciju prevoza, smeštaja i ishrane učesnika.

Tokom šest dana deca učestvuju u brojnim sportskim, rekreativnim i kreativnim aktivnostima – od boćanja, fudbala i košarke, preko šetnji stazom zdravlja i čitanja u prirodi, do bioskopa na otvorenom, karaoka i muzičkih večeri. Istovremeno, za roditelje su organizovane edukativne radionice posvećene razmeni iskustava, međusobnoj podršci i sticanju novih znanja.

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije danas okuplja 51 organizaciju članicu i više od 5.000 osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom širom Srbije.

Inkluzivni kamp u Bogovađi deo je kontinuiranih aktivnosti Saveza usmerenih na unapređenje kvaliteta života dece sa cerebralnom paralizom i njihovih porodica, kao i jačanje socijalne uključenosti.

Osmesi i nova prijateljstva najbolje pokazuju šta inkluzija znači kada se živi, a ne samo pominje. Upravo to je najveća vrednost ovogodišnjeg kampa u Bogovađi.

Autor: S.M.