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Radovi na Pančevačkom mostu od danas do 24. jula: Saobraćaj se odvija jednom trakom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Od danas do 24. jula, u periodu od 20 do 5 časova, biće izvođeni radovi na Pančevačkom mostu, tokom kojih će se saobraćaj odvijati jednom saobraćajnom trakom, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Kako se precizira, radovi na Pančevačkom mostu, odnosno na državnom putu I B reda broj 47, na deonici između petlje Krnjača i Bogoslovije, u noći između 19. i 20. jula izvodiće se popravka dilatacionih spojnica na čeličnoj konstrukciji Pančevačkog mosta.

Radovi će biti nastavljeni od 20. do 24. jula, takođe u periodu od 20 do 5 časova, na deonici od uključenja na državni put I B reda broj 47 iz smera Ulice despota Stefana do Pančevačkog mosta.

Izvodiće se popravka dilatacionih spojnica na deonici koja prethodi čeličnoj konstrukciji mosta, a saobraćaj će i tokom ovih radova biti omogućen jednom saobraćajnom trakom.

Iz "Puteva Srbije" navode da će radovi biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, uz apel vozačima da poštuju privremenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu.

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#AMSS

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