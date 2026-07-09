VAŽNA INFORMACIJA ZA VOZAČE: Ovo je spisak deonica državnih puteva na kojima će se odvijati radovi

"Putevi Srbije“ d.o.o. saopštilo je da će se danas, u periodu od 9 do 16 časova, izvoditi radovi na deonici petlja Bubanj Potok - petlja Avala, u smeru Niš - Beograd, a u periodu od 9 do 15 časova i na deonici petlja Novi Banovci - petlja Beograd, u smeru Novi Sad - Beograd.

Kako se precizira u saopštenju, radovi će se izvoditi na iskopu zemlje, postavljanju rešetkastih nosača i ručno ugrađivanje betona u temeljne stope za tablu obaveštenja na državnom putu I A reda broj 1, deonica petlja Bubanj Potok - petlja Avala, smer Niš - Beograd.

Tokom izvođenja radova biće zatvorena zaustavna saobraćajna traka u dužini od minimum 300 metara.



Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Takođe, danas će se izvoditi i radovi na državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Banovci - petlja Beograd, u periodu od 9 do 15 časova.

Izvodiće se radovi na redovnom održavanju (košenje razdelnog pojasa) na državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Banovci - petlja Beograd, u smeru Novi Sad - Beograd.

U zoni radova, za saobraćaj će se sukcesivno zatvarati preticajna saobraćajna traka u dužini do 300 metara.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

"Putevi Srbije" d.o.o. navodi u saopštenju i da su odloženi radovi na državnom putu I A reda broj 1, petlja Požarevac – petlja Velika Plana.



Navodi i da se odlažu radovi na sanaciji mosta (nadvožnjak preko auto-puta), na deonici petlja Požarevac – petlja Velika Plana (na km 275+660), u oba smera, koji su prethodno bili najavljeni da se izvode od 8. jula.

Saobraćaj na auto-putu se odvija u normalnom režimu, napominje se u saopštenju.

Ovo preduzeće najavljuje i izmenu režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, petlja Markovac - petlja Velika Plana.

„Putevi Srbije“ d.o.o. obaveštava da će do 8. avgusta 2026. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, biti izmenjen režim saobraćaja na državnom putu I A reda broj 1, na deonici petlja Markovac – petlja Velika Plana (na km 293+405 ) zbog radova na sanaciji nadvožnjaka iznad auto-puta.

Od danas, 9. jula, od 19 časova do 30. jula na snazi će biti sledeći režima saobraćaj: u smeru Beograd – Niš za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, dok će u smeru Niš – Beograd za saobraćaj biti zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom.

Na natputnjaku, na lokalnom putu iznad autoputa, saobraćaj će biti regulisan naizmeničnim propuštanjem uz pomoć semafora.

Radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, dodaje se u saopštenju.

Autor: S.M.