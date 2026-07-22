Proverite da li ste na spisku: Danas bez struje delovi devet beogradskih opština

Elektrodistribucija Srbije je zbog planiranih radova na mreži, najavila je za danas isključenje struje na devet beogradskih opština i to najkasnije do 14 časova.
Danas će do isključenja struje doći na opštinama: Zvezdara, Voždovac, Čukarica, Rakovica, Novi Beograd, Zemun, Grocka, Stari Grad i Lazarevac.
Zvezdara 08:30 - 14:00: BUL KRALj.ALEKSANDRA: 85-95, ĆIRILA I METODIJA: 8-10, JOVANA ĆIRILOVA: 2-4,3-5,11-13, LUKE VUKALOVIĆA: 2-6,3-9, MILORADA ŠAPČANINA: 4-6, VOJVODE BOGDANA: 12,20-28,7-13, VOJVODE BRANE: 20-22,17,29-31, ZAHUMSKA: 26-30,34A-36,40-42,31,37-41,45-51,
Voždovac 09:00 - 14:00: Naselje RIPANj: KRAGUJEVAČKI PUT: 84-84A, PUT ZA BOŠNjAKE: 2-36,74,78-78A,88,122-124,128,1-35,73,85-85A,89-91, PUT ZA BOŠNjAKE 2 DEO: 2,12-14,1-7A,13-17A,21A-25, PUT ZA BUBANjU: 2-24,28,36-36V,46-52,1-17,21-31,37A-39,43-43B, PUT ZA DROBNjAKE: 4,8-18,1,7-9,15-19, PUT ZA KREMENAC: 2-22,26-28,32-34,40-54,1-11,23-31,35-37, PUT ZA LIPE: 183, PUT ZA PAVIĆEVAC: 20-24V,28-28A,102V,116G-116H,128,132,29-33,39,43, PUT ZA PEĆINE: 2-28,32-42,50-50A,54-56,98-100,1-17,25-25A, PUT ZA PEĆINE 1 DEO: 6-14,1-5, PUT ZA PEĆINE 3 DEO: 8-10, PUT ZA PEĆINE2 DEO: 2,1-3, PUT ZA SKADRIĆE: 2-8,1-9, PUT ZA STUBLOVE 1 DEO: 2,6-8,3,7,89, PUT ZA STUBLOVE 2 DEO: 12, Naselje VRČIN: ČIKA LjUBINA: 2-2,1-1C,
Čukarica 08:30 - 14:00: Naselje ŽARKOVO: LIPA: 12-22,17-25, PLATANA: 2-8,1-7,
Rakovica 08:30 - 14:00: KNEZA VIŠESLAVA: 45,
Novi Beograd 10:00 - 14:00: MAJEVIČKA: 2N,
Zemun 10:00 - 14:00: DR MILIVOJA BABIĆA: 2-38,1-23, GRMEČKA: 20A-48,49, KARLA SOPRONA : 37-45, KORUŠKA: 16-34,13-33, MARIJE BURSAĆ: 32-52,23-35,41-47, MOZEROVA : 76A-78,
Grocka 09:00 - 14:00: Naselje VRČIN: BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-24,1,7-9,13-27, KAJMAKČALANSKA: 58-60,66,70-72,82,86, KAJMAKČALANSKA ČETVRTI DEO: 4-8A,12,20-28,34-36,5-11, KAJMAKČALANSKA DRUGI DEO: 2-10,16-22, KAJMAKČALANSKA PETI DEO: 6-10, KAJMAKČALANSKA PRVI DEO: 2-10,1-7, KAJMAKČALANSKA TREĆI DEO: 6-8,1, KRAGUJEVAČKI PUT: 9-11,381-383,
Stari grad 09:00 - 12:00: Maršala Birjuzova 46.
Lazarevac 09:00 - 14:00: Mionica: Todorin Do (zaseok Đorđevići).
Lazarevac 08:00 - 14:00: Brajkovac-zaseok Putno brdo.
Lazarevac 09:00 - 14:00: Gornji Milanovac: Boljkovci (zaseok Ranjci).
Autor: S.M.