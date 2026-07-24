VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE! Izmena u gradskom prevozu stupila na snagu, trajaće više od mesec dana - važna linija GSP-a od danas menja trasu

Zbog radova u Ulici dr Žorža Matea i privremene izmene režima saobraćaja, autobusi na liniji 77 do kraja avgusta voziće izmenjenom trasom.

Zbog redovnog održavanja kolovoza u Ulici dr Žorža Matea, u zoni raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać na Novom Beogradu, od danas, 24. jula, do 31. avgusta biće izmenjen režim saobraćaja, kao i trasa autobusa na liniji 77, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Radovima je obuhvaćeno zatvaranje desne saobraćajne trake u Ulici dr Žorža Matea, u smeru ka Tošinom bunaru, na deonici dugoj oko 50 metara u zoni raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać. Vozila će se kroz zonu radova kretati preostalom širinom kolovoza, uz naizmenično propuštanje saobraćaja koje će biti regulisano privremenim semaforima.

Zbog ovakve organizacije saobraćaja, Ulica Marije Bursać biće zatvorena za saobraćaj u zoni raskrsnice, čime će privremeno biti onemogućena veza između ulica dr Žorža Matea i Marije Bursać.

Usled ovih radova, autobusi na liniji 77 će u oba smera saobraćati od Tošinog bunara do okretnice "Bežanijska kosa", bez zaustavljanja do stajališta Dom penzionera u Ulici Marije Bursać.

Autor: A.A.