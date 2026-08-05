VEČERNJA RAZGLEDANJA BEOGRADA IZ OTVORENOG AUTOBUSA: Od 7. avgusta vožnje petkom i subotom

Beograđanima i turistima u Beogradu od petka, 7. avgusta, na raspolaganju će biti i večernja razgledanja grada iz otvorenog autobusa, koja će se realizovati petkom i subotom u 20.30 časova.
Polasci su sa obeleženog stajališta na Trgu Nikole Pašića 5, trajanje vožnje je 70 minuta, a karte po ceni od 1.500 dinara za odrasle i 1.000 dinara za decu od 12 godina moći će da se kupe isključivo u autobusu pre vožnje, saopštila je Turistička organizacija Beograda.
Uz pomoć audio vodiča posetioci mogu na engleskom, francuskom, italijanskom, ruskom, nemačkom, kineskom, turskom, grčkom i srpskom jeziku, prolazeći pored važnih lokacija i turističkih atrakcija da čuju priču o istoriji i kulturi Beograda.
Trasa kretanja otvorenog autobusa biće ista kao i u dnevnim terminima koji ostaju nepromenjeni.
Autor: D.S.
#Turistička organizacija Beograda