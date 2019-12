IZVELA JE IZ TAKTA! Nina NAPALA Nataliju zbog frizerskog salona, ona joj ovako zapušila usta! (VIDEO)

Radanova je takođe bila saglasna sa Babićevom.

Tokom današnjeg poslepodneva je došlo do rasprave između Nine Babić i Natalije Ibraimov i to zbog salona lepote. Naime, pevačica je istakla da je nepravedno da svake nedelje idu iste zadrugarke kako bi sređivale kosu, što je Nini i Nataši Radan zasmetalo.

Naime, Nina i Nataša su istakle da onaj ko prvi zauzme mesto ispred salona, taj i ulazi u isti, dok Natalija nije bila saglasna sa time.

Ja sam rekla da idem, jer je vas 15 išlo, ne zanima me. Ja dve nedelje nisam bila u salonu, ti mene napadaš kako si me budila, vi idete svake nedelje. Kada si me budila, nisam čula. Niste fer, ne mogu iste da idu - pričala je Natalija besno.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D.B.