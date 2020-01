Dragana pokazala ljubomoru: Čula je da Ermina muva Edisa, evo kako je reagovala! (VIDEO)

Ovo je morala da raščisti.

Sledeće pitanje u večerašnjoj "Igri istine" postavila je Dragana Mitar i to Ermini Pašović, a ono je glasilo: "Meni je juče par ljudi prišlo, kažu da ti sa Edom koketiraš, ja nisam žena koja je ljubomorna, ali moram da te pitam jer kažu da mu signaliziraš kad ja nisam tu. O čemu se to radi, troje ljudi mi je to reklo, iako ja to nisam primetila?".

Prvi put čujem za to, nigde veze sa vezom. Pitu mi je naručio Đedović - rekla je Ermina šokirano.

To su mi rekli Marko Đedović i Bane, da su to primetili - navela je Dragana.

Kad ti Čolak kaže sve je jasno. Od dana kad je ušao Edo, to nema veze sa vezom, mi pričamo o nekim stvarima. To što ti kaže Čolak, to okači mačku o rep - rekla je Ermina.

Ja niti gledam u Eda, niti u nju. Ja sam rekla za poglede između Ivane i nje - rekao je Čolak.

Meni je jasno da si ti ovde da bacaš rovce, to nema veze s vezom - rekla je Ermina Đedoviću.

Kad je Edo sedeo sa Draganom, ti si ga zvala i pričala sa njim - naveo je Marko Đedović.

Sledeće pitanje je postavila Ermina Dragani: "Šta se dešavalo između tebe i Eda u garderoberu za Novu godinu?".

Što mi nisu kaznili ako sam ga izudarala... Mene nije iznerviralo to za pružanje ruke, ja nisam htela ni da prilazim. Mi nismo imali podršku porodice ni napolju da bi imali podršku u rijalitiju, mi ne bismo imali podršku napolju ni sad, ja to znam, sami protiv svih. Meni se sve skupilo. Imali smo neku temu vezano i za spolja, rođendan mi je tako krenuo, ovo mi je najgora Nova godina i rođendan. Izgleda da sam neki maler. Nije bilo ništa strašno, nego mi se svi skupilo. Ja bih zamolila Eda da mi ne prenosi šta priča sa Erminom - rekla je Dragana.

Autor: R.L.