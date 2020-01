HAOS NA POČETKU! Bora ponovo pecnu Maju, ona osula brutalnu paljbu! (VIDEO)

Nisu štedeli jedno drugo.

Zadrugari danas, po specijalnom zadatku Velikog šefa, biraju najumišljeniju osobu u Beloj kući. Zadrugari su redom ustajali i iznosili svoje mišljenje, a Gagi Đogani je dao svoj glas Tari Simov, dok je Marijana Zonjić smatrala da je to Stefan Karić. Miona Jovanović je istakla da je za nju to Ivana Šopić. Stefan Kandić Kendi je izdvojio Mensura Ajdarpašića, dok je Bora Santana rekao da je to za njega Maja Marinković.

Ja ću biti kratak, to je za mene Maja Marinković, moja drugarica. Kada su bile porodice, ona je rekla da ona nije poslednja ovde da Taki uđe poslednji. Sinoć je bila neka svađica, ja nju ne diram prvi - rekao je Bora.

Ti se foliraš, prvi si me napao, jer sam se ja posvađala sa Milicom. Ti si nebitan, pa si nebitan. Posle se čudite što vas narod ne voli, zato što ste ljigavi. Glumiš dvorsku ludu na veseljima - uzvratila je Maja.

A šta ti glumiš? Ginekologija "Tomović" i dva prsta - dodao je Bora.

A šta si ti pričao za Miljanu? Ti si ljigav, narod te voli, to ti je to - nastavila je Marinkovićeva.

Maja Marinković je najuimšljenija ovde, spuštena si na zemlju. Volonterka u krevetima. Tomović, Miljković, istok-zapad - dodao je Santana.

Da li te boli što nisi sever? - završila je Maja.

