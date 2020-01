ORILA SE SPAVAĆA SOBA! SUKOB MIŠLJENJA Šopićeve i Mlađana doveo u pitanje njihovo prijateljstvo! (VIDEO)

Svako je ispričao svoju stranu priče.

Tokom večeri došlo je do rasprave rijaliti cimera Ivane Šopić i Mlađana Jovanovića i to zbog Vladimira Tomovića i Mensura Ajdarpašića. Naime, Šopićeva smatra da Mlađan srčano brani Crnogorca i da to nije u redu, jer time umanjuje prijateljstvo ostalih zadrugara sa Tomovićem.

Ti stalno braniš Vladimira. I tako ispada da se mi osećamo kao da smo mu manje prijatelji - pričala je Ivana Mlađanu.

Ja se tebi ne mešam u 99% situacija. Ja ću tebi biti prijatelj i neću ti pričati za stolom, nego ti reći nasamo - rekao je Jovanović.

U spavaćoj sobi je nastao pravi haos, jer Ivana i Mlađan imaj potpuno drugačija mišljenja o prijateljstvu.

Da mi se neko mešao, možda bih manje sebe usr*ala. Mlađo, ja mislim da ti meni jesi prijatelj, ali ti i ja imamo potpuno drugačije mišljenje o nekim stvarima. Nisi ti njemu pik, nego si se ti jedini upecao na njega (Mensura) - uzvratila mu je Šopićeva.

Ako ja nekome objasnim: "Ne vidim te". Kako pričaš gluposti, što mešaš babe i žabe. Nemoguća si. Ne može da me ubedi. On je udario direktno na mene i moju devojku. Kokoška si! - odbrusio joj je Jovanović.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D.B.