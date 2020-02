OČI U OČI! Prva dama protiv zadrugarke! Tara sasula Milici sve u lice, pa joj zamerila OVO! (VIDEO)

Više neće da joj ćuti!

Tokom večeri, Milica Kemez i Tara Simov našle su se u toaletu, te je zadrugarka odlučila da se obračuna sa prvom damom velelepnog grada.

Naime, Tari je zasmetalo to što joj Milica prebacuje dan nakon što pozajmi njenu garderobu za žurku, te je odlučila da više to ne radi, pa joj je to i poručila.

Neću ti više tražiti stvari, jer svaki put dobijem komentar, stvarno ti kažem - bila je jasna Tara.

Kad si nervozna, iskuliraj, nije istina to, ne pričaj gluposti - uzvratila je Milica.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.