KAKVA SI TI DOSADA NAPORNA: Tara ne želi da se OTKAČI od Mateje, on je bacio na krevet izrevoltiran! (VIDEO)

Nije želela da ga pusti na miru.

Nakon čitanja pisma o igri, zadrugari su se vratili svojim aktivnostima, a Tara Simov i Mateja Matijević su otišli do spavaće sobe. Simova je želela da zagrli svog bivšeg dečka, a on joj to nije dao, pa su počeli da se rvaju.

Nemoj to da radiš, želim da te zagrlim - rekla je Tara.

Ne može. Kakva si ti dosada naporna. Razvali mi i nos i sve - odgovorio joj je Mateja, nakon što ju je bacio na krevet sa sebe.

Izvini - rekla mu je Simova.

Nakon toga joj je dozvolio da ga zagrli, a ona je ponovo krenula da ga spopada i nije želela da se otkači od njega.

Ponašaj se kao da smo raskinuli pre tri dana, ovo nije to. Pomeri se. Zna se šta je raskid - poručio joj je Mateja.

Detaljnije u video-prilozima u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.