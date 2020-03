PONOVO PALE UCENE! Ivana ZADALA UDARAC Čolaku, on joj očitao životnu lekciju, zadrugarka se PUŠILA! (VIDEO)

Nije joj prećutao!

Tokom večeri došlo je do svađe Ivane Krunić i Baneta Čolaka, jer je zadrugarka odlučila da mu stavi do znanja da ukoliko ponovo bude ušao u rijaliti, da ona to neće moći da podnese.

Iznerviran činjenicom da ga ucenjuje, Čolak je odlučio da joj očita lekciju koju će dugo pamtiti.

Ja nisam debil! Saslušaj me! Ti kad meni 150 puta kažeš, ti to meni ne možeš, ja kad nešto hoću, ne može ni majka rođena da utiče... - odbrusio je Čolak.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

