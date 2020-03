ČISTA EMOCIJA NA SCENI: Mina i Mensur ostavili srce na bini, ova scena će vam naterati suze na oči! (VIDEO)

Ovo je njihovo veče.

Ove noći ljubavni parovi izvode koreografije koje su pripremali proteklih dana, a publika je ta koja će odlučiti koji zadrugari su se najbolje spremili i izveli ples uz pesmu koja opisuje njihovu ljubav.

Voditeljka Jelena Pešić najavila je i sledeći ljubavni par, a to su Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić, koji su noćas plesali uz legendarnu pesmu "My heart will go on".

Mina i Mensur su se prigrlili i celu pesmu otplesali pripijeni jedno uz drugo.

Zadrugari su posmatrali zaljubljene golupčiće, koji se nisu libili ni poljubaca, ali ni strasnih zagrljaja.

Scena je zbog Mine i Mensura zaista odisala ljubavlju.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.