FILIP ĆE ZBOG OVOGA TEK POBESNETI! Iva sa Karićem komentarisala ljubavne probleme koje ima sa Đukićem! (VIDEO)

Karić je želeo da zna šta se dešava u vezi njegove bivše devojke.

Filip Đukić zamerio je Ivi Grgurić što je umesto njegovog, rekla ime svog bivšeg dečka Stefana Karića. Đukića je najviše zabolelo to što mu to Iva nije rekla u lice, već je za to saznao tokom radio-emisije "Amnezija".

Iva i Filip su od sinoć odlučili da se distanciraju, a čak više i ne spavaju zajedno. O svomu ovome Iva je pričala popodne sa zadrugarima, a među njima bio je i Ivin bivši dečko Stefan Karić, pa je moguće da će to Filipa još više razbesneti kad bude čuo za novo dešavanje.

On se mnogo zaljubio. Ivo, tačno se vidi razlika. Moram ti iskreno to priznati. Vidi se koliko je on odlepio za tobom, vidi se da si i ti zaljubljena, ali da je on baš - pričala je Ermina.

Jeste, jeste, baš jako - rekla je Iva, Ermini.

On jeste, baš! Ne spavate više zajedno, Iva? J*bote , svi raskinuli, samo ja u vezi - izjavio je Janjuš.

Spavali ste noćas odvojeno? Ja te pitam da li ti je zafalio prve noći - zanimalo je Stefana Karića.

Stefane, šta tebe to zanima? Da bi zafalilo, mora da prođe malo vremena - rekla je Ermina.

Stefane, glupo mi je da pričam sa tobom o tim stvarima. Ovo te stvarno ne bi trebalo zanimati - rekla mu je Iva.

U video-prilozima koji se nalaze u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

