NEPRIJATNO! Anabela i Marko na metar jedno od drugog! Evo šta se desilo! (VIDEO)

I dalje se oseća netrpeljivost.

Nakon završetka emisije "Pitanja novinara", Gagi Đogani se šalio sa Lunom Đogani i Markom Miljkovićem na temu toga što je zablokirao za vreme emisije, a oni su ga učili kako da odgovara na pitanja.

Luna i Marko su potom otišli do sobe, a zatim i do toaleta, gde se našla i Anabela Atijas.

Marko je pušio cigaretu koju je delio sa Erminom Pašović, a zatim je izašao, a da je nije završio do kraja. Da li je ovo uiradio da ne bi bio i dalje u blizini Anabele, to samo on zna.

