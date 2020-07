Teško je.

Nakon razgovora sa Edom i Draganom, Maja Marinković je još malo popričala sa svojom cimerkom u toaletu, a onda je odlučila da je vreme da spava. Kako je isterana iz paba od strane Janjuša, Marinkovićeva se vratila u svoj samački krevet.

Čim je došla do kreveta, Maja se zavukla ispod pokrivača. S obzirom na to da plače od kako se Ana Korać obratila Janjušu, verovatno je to isto radila.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.