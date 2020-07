PITALA GA JE DA LI JE OVO KRAJ NJIHOVOG PRIJATELJSTVA! Miljkovićev odgovor ostavio sve u šoku, Jelena mu poručila: "Htela sam da te upozorim" (VIDEO)

Drama se nastavlja.

Zadrugari večeras pitaju jedni druge sve ono što ih zanima, a tiče se dešavanja i njihovih odnosa pred kamerama "Zadruge".

Milica Kemez postavila je pitanje Marku Miljkoviću : "Interesuje me, dugo godina si u rijalitiju. Tri pitanja imam za tebe : Da li ti nešto znaš loše o meni, da li sam ja u tom klubu iz kog se znamo radila kao k*rva? Da li bi da sam rekla "to i to je Marko radio", da li bi to bio kraj Jeleninog i tvog prijateljstva. Kakvo je tvoje mišljenje o tome što Mensur radi?"

Ne znam ništa loše o tebi. To da sam ja nasilnik je čista laž, ne znam ni kako se potegla ta tema. Mensur je to uradio, celo večo je njegovo.

Ja sam samo htela da te upozorim na ljude oko tebe - dobacila je Jelena Pešić.

